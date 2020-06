Prinz Harry & Herzogin Meghan: Alles verloren! Jetzt kommt es raus!

Wie nun Angela Levin, die Harry in der Vergangenheit zu royalen Terminen begleitet hat und ein Buch über ihn verfasst hat erklärt, findet sie es verlogen, dass Harry und Meghan nach wie vor in Großbritannien einige Projekte unter ihrem Namen führen. So wettert sie via Twitter: "Harry und Meghan senden mehrere Unterstützungsbotschaften an britische Wohltätigkeitsorganisationen. Hilft ihnen das, sich immer noch relevant zu fühlen? Oder ist es bevormundend? Sie wären sicherlich von viel größerem Wert gewesen, wenn sie in Großbritannien geblieben wären." Autsch! Was Harry und Meghan über diese harten Worte denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...