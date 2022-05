Prinz Harry & Herzogin Meghan: Aus und vorbei! Ihr Glück ist zerbrochen

Nach ihrem Austritt aus dem Palast probierten Meghan und Harry so gut wie alles, um auf eigenen Beinen zu stehen! Doch wie es scheint, haben sie damit nur eher mäßigen Erfolg. Für Kommentator und Autor Robert Hardman soll vor allem das aktuelle Verhältnis von Meghan und Harry zur Krone dafür verantwortlich sein! So erklärt er im Gespräch mit "Write Royalty": "Ich denke, mit der Zeit werden sie, wie der Herzog und die Herzogin von Windsor, unweigerlich langsam aus Schlagzeilen verschwinden". Er ergänzt: "Ich denke, ihre Marke hängt ganz von ihrem königlichen Status und ihren Verbindungen ab, daher müssen sie sich darauf stützen, so sehr sie auch das Gegenteil behaupten." Autsch! Für Harry und Meghan sicherlich ein bitterer Schlag! Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!