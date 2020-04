Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auszeit aus einem traurigen Grund

So hat sie sich ihren Neubeginn wohl nicht vorgestellt! Weit weg von England und den lästigen royalen Pflichten wollte die einstige Serien-Darstellerin nicht nur zusammen mit Ehemann die hart erkämpfte Freiheit genießen. Sondern auch hochambitioniert in eine -Karriere starten. Doch gleich der erste Versuch ging gründlich nach hinten los – und angeblich lacht ganz über Meghans ehrgeizige Pläne…

Von Kanada in die Vereinigten Staaten: Seit ein paar Wochen ist Los Angeles das neue Zuhause von Meghan, Harry und Baby Archie. Als neuen luxuriösen Lebensmittelpunkt haben die Sussexes nicht zufällig den Promi-Hotspot Malibu gewählt. Für Meghan ist die Hollywood-nahe 18-Millionen-Euro-Villa eine perfekte Kommando-Zentrale. Die ehemalige Schauspielerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie unbedingt wieder vor die Kamera will. Doch das scheint sich deutlich schwieriger zu gestalten, als sie es sich vorgestellt hat – wohl auch, weil Anspruch und Wirklichkeit nicht recht zusammenpassen und die erhofften glamourösen Job-Offerten ausbleiben. So soll Meghan laut einem Branchen-Insider bereits bei mehreren Produktionsfirmen nachgehakt haben, würde am liebsten sofort bei einem hochkarätigen Filmprojekt mitmachen. Zwar gäbe es Angebote, doch die meisten Drehbücher seien der Herzogin „zu kitschig“ und „unter ihrer Würde“.

Harry und Meghan planen eine Auszeit

Immerhin durfte sie als Erzählerin in der Disney-Doku „Elephant“ mitwirken – erntete für ihre Darbietung jedoch vernichtende Kritiken. Und das, nachdem Prinz Harry seine Frau dem Disney-Boss Bob Iger auf dem roten Teppich geradezu aufgedrängt haben soll… „Jetzt ist sie eine Witzfigur in der Filmindustrie“, so der Branchenkenner in der Zeitung „The Sun“. Lachnummer statt Triumph – was für eine harte Landung auf dem Boden der Realität. Und nicht der einzige Fehlstart für die Ex-Hoheiten: Auch der Aufbau ihrer neuen Charity-Organisation gestaltet sich holperig. Eigentlich wollten Meghan und Harry die Stiftung „Archewell“ ja später vorstellen. Doch weil vorab Informationen durchsickerten, geriet das Paar in Zugzwang und präsentierte überhastet einige vage Punkte des Projekts. Dann schnappten sich auch noch Hacker die Webadresse „archewellfoundation“ und verlinkten auf ein Musikvideo des US-Rappers (42) mit dem vielsagenden Titel „Gold Digger“ (sinngemäß: jemand, der nur aufs Geld aus ist).

Herzogin Meghan: Herber Schlag! Verlassen von der besten Freundin?

Und auch privat entpuppt der Neubeginn sich immer mehr als Flop. Das liegt zum einen am Corona-Stress – so kann Meghan momentan ihre Mutter nicht treffen, die ganz in der Nähe wohnt und mit ein Grund für den Umzug war. Aber vor allem an Harrys Schwierigkeiten, eine Rolle für sich zu finden. Fern von Freunden und Verwandten, ohne wirkliche Aufgabe droht er zum frustrierten Hausmann zu werden – während seine Frau weiter ihren Kopf durchsetzt. Immerhin: Der Fehlstart in die ersehnte Freiheit hat wohl auch Meghan zu denken gegeben. Jedenfalls heißt es aus dem Umfeld des Paares, dass Harry und Meghan sich für ein paar Monate zurückziehen wollen. Was danach passiert, bleibt abzuwarten. Doch wenn’s hart auf hart kommt, kann sich zumindest Harry auf die Familie verlassen: Queen Elizabeth (93) hat ihrem Lieblings enkel schließlich ein Hintertürchen offen gelassen…