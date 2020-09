Prinz Harry und Herzogin Meghan: Böse Enthüllung! Jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht

Sie würden so gerne als freigeistige Gutmenschen rüberkommen, doch seit ihrer Flucht nach Amerika bröckelt das Image von Prinz Harry und Herzogin Meghan immer mehr. Mit etwas Charity für Kinder in Not wollten sie jetzt ihren Ruf aufpolieren. Aber das ging wieder mal nach hinten los…

Der Plan war eigentlich nicht schlecht: Kurz nach ihrem scharf kritisierten Umzug in eine Protz-Villa nach Santa Barbara ließen sich die beiden in Los Angeles bei einer Aktion der Wohltätigkeitsorganisation „Baby2 Baby“ blicken: Sie bezogen Stellung vor der Knox Elementary School und reichten bedürftigen Eltern milde Gaben wie Schulmaterial und Hygieneartikel durchs Autofenster. Die Organisation bedankt sich auf Twitter auch brav für den Einsatz: „Vielen Dank an den Herzog und die Herzogin von Sussex.“

Harry und Meghan stehen in der Kritik

Ein Insider entlarvt das Ganze aber nun als reine Marketing-Strategie: Das PR-Team von Harry und Meghan hätte bei „Baby2Baby“ kurz zuvor angerufen und gefragt, ob man helfen könne. „Sie kamen dann mit einer Gruppe Fotografen, haben ein paar Aufnahmen gemacht und gingen wieder“, so der Augenzeuge. „Sie waren nur zehn Minuten da.“

Prompt erhob sich im Netz ein Shitstorm derer, die sich in ihrer schlechten Meinung bestätigt fühlen. „Und natürlich haben Meghan und Harry die Paparazzi dazu eingeladen“, ätzt ein User. „Sie würden niemals privat etwas Gutes tun.“ Auch das Vorhaben der beiden, aktiv ins Mediengeschäft einzusteigen, hinterlässt bei vielen einen bitteren Beigeschmack. Sie streben eine eigene, selbst produzierte TV-Show an, die sich um soziale Themen dreht, aber gleichzeitig auch Meghan und Harry ein Forum zur Selbstdarstellung bieten soll.