Prinz Harry und Herzogin Meghan: Damit brechen sie der Queen das Herz!

Wie nun eine Quelle gegenüber US-"Intouch" berichtet, sollen Meghan und Harry die Einladung der Königin eiskalt ausgeschlagen haben. So heißt es durch die Quelle: "Die Anspannungen zwischen ihnen und der Familie sind so schlimm, dass sie sich entschlossen haben, lieber in L.A. zu bleiben." Weiter fügt der Insider hinzu: "Sie riefen nicht einmal an, was unhöflich ist! Sie schrieben eine knappe E-Mail und sagten, es sei einfach nicht die richtige Zeit, um zu verreisen. Es ist eine Beleidigung. Sie missachten die Königin." Autsch! Ob sich das Verhältnis zwischen Harry, Meghan und der königlichen Familie wohl jemals wieder bessern wird? Wir können gespannt sein...