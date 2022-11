Prinz Harry & Herzogin Meghan: Damit gingen sie endgültig zu weit!

Aus ihrem royalen Namen schöpfen Prinz Harry und Herzogin Meghan trotz ihrem royalen Exit noch immer Profit. Die Vermarktung ihrer eigenen Modemarke "Sussex Royal" ließ Queen Elizabeth II. jedoch dazu verleiten ein Machtwort zu sprechen. Wie der Autor und Historiker Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers" nun verriet, war das Projekt nicht mit der Monarchin abgesprochen. Und das obwohl die Eltern von Archie und Lilibet viel Geld in die Herstellung ihrer Produkte steckten. Der Schriftsteller folgert: "Wieder einmal hat Harry es völlig versäumt, die Königin zu einer wichtigen Initiative zu konsultieren."

Immer wieder machen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Seitenhieben gegen das britische Königshaus Schlagzeilen. Ob sie nun nach dem Tod der Queen nachsichtiger sein werden, bleibt abzuwarten.

Wie es aussieht hat Herzogin Meghan nun ganz andere Pläne. Mehr dazu erfährst du im Video: