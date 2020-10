Prinz Harry & Herzogin Meghan: Der Palast will die Scheidung!

Wie nun eine Quelle gegenüber "Mirror" berichtet, soll Meghan bereits an ihrem nächsten Filmprojekt arbeiten. Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass Meghan und Harry einen Deal mit "Netflix" abgeschlossen haben. Jetzt soll Meghan an der Idee arbeiten, einen Film über die verstorbene Mutter von Prinz Harry drehen zu lassen, in dem das Leben von Lady Diana beleuchtet wird. Für den Palast ein absoluter Affront!