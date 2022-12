Prinz Harry & Herzogin Meghan: Der Trailer ihrer Netflix-Doku ist da!

"Harry & Meghan" wird die Dokumentation heißen und einige persönliche Einblicke in die Familie der Sussexes zeigen. Aber nicht nur die kleine Familie von Harry & Meghan wird Thema der Doku, auch das britische Königshaus wird eine große Rolle spielen - und an dem wird scheinbar kein gutes Haar gelassen...

Eigentlich wollte das Paar die Dokumentation nämlich nach dem unerwarteten Tod von Queen Elizabeth (†96) ins kommende Jahr verschieben. Harry und Meghan seien "in Panik geraten", hieß es noch laut "Daily Mail", und wollten offenbar noch einige Änderungen daran vornehmen. Doch die Produzenten ließen scheinbar nicht mit sich reden und hielten an dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum fest.

Der Trailer lässt die Spannung jetzt umso mehr steigen: Am Anfang sieht man einige Schwarz-Weiß-Fotos des Paares. Sie wirken glücklich, laufen lachend durch den Regen. Dann hört man Harry sagen: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen abgeht." Weiter sagt er: "Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen." Der Trailer verspricht zudem: Es wird emotional! So sieht man Meghan in einer Szene, wie sie in Tränen ausbricht. Am Ende der dramatischen Vorschau fragt Meghan noch: "Wenn der Einsatz so hoch ist, macht es nicht mehr Sinn, die Geschichte von uns zu hören?"

Seht hier den offiziellen Trailer für Harrys & Meghans Netflix-Doku: