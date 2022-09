Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Trennung zerreißt sie!

Eigentlich sollte der Europa-Besuch von Herzogin Meghan und Prinz Harry ein kurzweiliger sein. Lediglich ein Stopp in Manchester und Düsseldorf führte das royale Pärchen auf eine Überseereise. Doch mit dem plötzlichen Tod von Queen Elizabeth hat sich alles verändert. Aus einem kurzen Trip wurde inzwischen ein mehrwöchiger Aufenthalt in Europa. Im Prinzip nicht schlimm, würden da nicht zwei kleine Kinder auf das Ehepaar in den USA warten. Denn: Archie und Lilibet sind nicht mitgereist. Eine Trennung, die für die Vollblut-Eltern Harry und Meghan nur schwer zu ertragen ist.

So munkelt man bereits, dass sie schnellstmöglich nach der Beerdigung von Queen Elizabeth die Rückreise antreten werden. Ob da noch Zeit bleibt, um nach dem schweren Trauerfall in der Familie näher zusammen zu rücken, um das Kriegsbeil zu begraben? Immerhin wünschen sich die Verwandten von Harry nichts sehnlicher als seine Rückkehr in den Schoß der Familie...