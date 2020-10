Prinz Harry & Herzogin Meghan: Diese Entscheidung stürzt sie in den finanziellen Abgrund!

Wie Steueranwalt David Holtz gegenüber "Daily Star" erklärt, könnte auf Harry in den USA noch in diesem Jahr eine gewaltige Steuerzahlung warten. So erläutert er: "Wenn Harry seit 183 Tagen in den USA ist, dann ist er fertig." Demnach würde die US-Steuerbehörde IRS den Prinzen und seine Frau genauer im Blick haben, da unter Umständen nämlich auch Ausländer ohne Daueraufenthaltsgenehmigung in den USA steuerpflichtig sind, wenn sie sich insgesamt mindestens 183 Tage in den USA aufgehalten haben. Autsch!

Erst kürzlich erklärte Harry noch, dass er in diesem Jahr nicht in seine alte Heimat zurückkehren möchte. Ob er sich dies unter diesen Umständen jedoch nochmal überlegt? Wir können gespannt sein...