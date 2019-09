Prinz Harry und Herzogin Meghan: Droht nun das Aus?

Reddit this

Foto: Photo by Samir Hussein/WireImage

In der vergangenen Woche sind und gemeinsam mit Baby Archie zu ihrer Afrika-Reise aufgebrochen. Doch zuvor soll es zu einem riesigen Streit zwischen Herzogin Meghan und gekommen sein...

Herzogin Meghan: Riesen-Drama um Baby Archie!

In Insider berichtet der US-„InTouch“, dass Herzogin Kate das Gespräch gesucht habe, weil Herzogin Meghan eine PR-Firma angeheuert hat: „Kate wollte keinen Streit vom Zaun brechen, sie wollte Meghan nur warnen, dass, wenn sie sich nicht ändert, alles verlieren könnte.“

Doch Herzogin Meghan wolle davon nichts hören. Sie „verteidigte sich sofort. Nachdem sie vernünftig mit ihr sprechen wollte und dies nicht klappte, konnte Kate sich nicht länger zurückhalten“, so die Quelle aus Insiderkreisen weiter, „Sie deutete an, dass Meghan sein Leben ruiniert, indem sie sich nicht der königlichen Familie anpasse.“

Prinz Harry: Zieht er die Reißleine?

Prinz Harry erfuhr von dem Streit wohl erst nach ihrer Ankunft in Afrika.

„Harry rief heimlich an, aber statt sich über Kate zu beschweren, beichtete Harry ihm heimlich, wie unglücklich er ist und machte ihm ein Friedensangebot. [...] Harry will mit William zusammenarbeiten, um den Feindseligkeiten ein Ende zu bereiten. Er liebt Meghan mit ganzem Herzen, aber ein Teil von ihm fängt an, sich zu fragen, ob sie nicht zum Royal gemacht ist. Er hofft, dass es nie dazu kommt, dass er sich zwischen seiner Frau und der königlichen Familie entscheiden muss“, heißt es aus Insiderkreisen.