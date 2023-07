Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ehe-Auszeit! "Sie versuchen herauszufinden, was passiert ist."

Wie das amerikanische Portal "Radar Online" berichtet, sollen sich Harry und Meghan nun eine Auszeit voneinander nehmen. So wollen sie versuchen ihre Ehe zu retten. "Sie versuchen herauszufinden, was passiert ist", verrät ein Insider. Angeblich soll sich Harry in Hollywood einfach nicht so richtig wohlfühlen. Er möchte vor allem damit erreichen wieder "zu sich selbst zu finden".

Das will er übrigens in Afrika. Dort soll er nämlich für Netflix eine Doku drehen. Für den Prinzen ist das Land wie eine zweite Heimat. Schon nach dem Tod seiner Mutter fand er dort seinen Frieden. Meghan hingegen würde in Kalifornien bleiben und sich um die Kinder kümmern. "Eine Auszeit auf verschiedenen Kontinenten wird ihnen hoffentlich helfen, das zu finden, was sie brauchen, um weiterzumachen", so der Insider weiter.