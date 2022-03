Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ehe-Drama! Jetzt geht es nur noch bergab

Seit Wochen fehlt von der Herzogin jede Spur. Keine Charity-Aktionen, keine Shoppingtrips, keine Gassi-Runden mit den Hunden… Den letzten gemeinsamen Auftritt mit Harry hatte sie im November bei einer Gala in New York, da strahlte sie auf dem roten Teppich noch mit ihren Juwelen um die Wette, schwärmte kurz danach bei Talk-Queen Ellen DeGeneres sogar in den höchsten Tönen über ihr wunderbares Familienleben: "Wir sind einfach glücklich."

Doch nun zeigt sich immer deutlicher, dass diese Einschätzung offenbar reinem Wunschdenken entsprang. Denn während Meghan sich ihre Träume erfüllt, das Leben im VIP-Hotspot Montecito genießt, millionenschwere Netflix-Deals eintütet und grundsätzlich macht, was sie will, scheint Harry mit seinen Problemen in dieser neuen Welt immer unglücklicher zu werden. Und hat nun offenbar die Nase voll davon, still und duldsam vor sich hin zu leiden. Immer häufiger spricht der Prinz öffentlich über seine seelischen Probleme – und zeigt sich neuerdings auffallend oft ohne seine früher so allgegenwärtige Ehefrau, die ihn auf Schritt und Tritt kontrollierte...