Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ehe-Horror! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Er ist somit gezwungen, jeden Kassenbon seiner Ehefrau vorzulegen. Sie will immer einen Überblick haben, was gekauft wird und wie viel es gekostet hat. Besonders irre: Er ist derjenige, der das meiste Geld in die Familienkasse einzahlt. Aber das ist "Finanzministerin Meghan" völlig egal, sie will die Kontrolle.