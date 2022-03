Prinz Harry & Herzogin Meghan: Eiskalt erwischt! Diese Aufnahmen lügen nicht

Fühlt Harry sich unwohl?

Am Wochenende haben Harry und Meghan eine Auszeichnung in Los Angeles entgegengenommen. Und dort wirkte der Prinz alles andere als glücklich! Dr. Lillian Glass erklärt gegenüber "express.co.uk", dass Harry "verlegen" aussah und als ob er "nicht dort sein wollte". "Harry sah aus wie ein Fisch ohne Wasser, da er nicht wusste, was er tun oder wie er sich benehmen sollte", so Glass. "Er richtete sich für eine Weile auf, nachdem sie schnell ihren Kopf zu ihm drehte und ihm einen nicht so angenehmen Blick zuwarf, um anzuzeigen, dass er auf der Bühne war und sich dessen bewusst sein und sich in Form bringen sollte. Er schürzt verlegen die Lippen, legt den Kopf schief wie ein verwundeter Welpe und schaut dann in die Kamera."

Sie ist sich sicher: "Meghan hingegen ist in ihrem Element, da sie direkt in die Kamera schaut und eloquent spricht", während "Harry eindeutig nicht glücklich und sich unwohl fühlt, wie seine Körpersprache bei diesem Ereignis gezeigt hat." Auweia...

