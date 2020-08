Prinz Harry und Herzogin Meghan: Erneuter Umzug! Sie haben L.A. wieder verlassen!

Auch wenn Harry für seine Meghan nach Los Angeles zog, soll er sich in seiner neuen Heimat nicht wohl gefühlt haben. So soll er sich in L.A. sehr einsam und verlassen gefühlt haben und soll seine Familie und Freunde enorm vermisst haben. Diese Tatsachen könnten nun auch der Grund gewesen sein, warum Harry und Meghan jetzt erneut ihre Koffer gepackt haben, um sich an einem anderen Ort niederzulassen.