Prinz Harry & Herzogin Meghan: Es gibt keinen Weg mehr zurück in die Royal Family

Aber nicht nur beruflich soll bei dem royalen Paar nächstes Jahr einiges passieren, auch privat stehen Harry & Meghan vor einigen Herausforderungen: Das Paar wollte eigentlich an ihrer Beziehung zu Queen Elizabeth arbeiten, wie "The Sun" berichtet. Dies ist zwar leider nicht mehr möglich, dennoch ist es ihnen ein wichtiges Anliegen, sich ihren anderen Familienmitgliedern wieder anzunähern und sich mit ihnen zu versöhnen. Dies könnte nach Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren allerdings schwierig werden: Wie ein Experte "The Sun" mitteilte, wird es, nachdem seine Memoiren veröffentlicht worden sind, "keinen Weg mehr zurück" in die Royal Family geben. Wird die Überarbeitung seines Buches das vielleicht noch retten können? Die Veröffentlichungstermine für die Memoiren und die Netflix-Doku stehen jedenfalls noch nicht fest.

Ihr wollt mehr über Prinz Harry & Herzogin Meghan wissen? Im Video erfahrt ihr weitere pikante Details!