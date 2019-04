Reddit this

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Es ist so weit! Alles über die Geburt

verstößt gern mal gegen die Regeln. Besonders gegen die, die das royale Protokoll vorschreibt. Und so wird auch die Geburt ihres ersten Kindes ganz und gar nicht so laufen, wie man es bisher im britischen Königshaus gewohnt ist.

Sich wie (37) nur sieben Stunden (!) nach der Entbindung wie aus dem Ei gepellt hinzustellen und ihr Baby zu präsentieren – das ist nichts für Meghan. Ein Insider verriet: „Sie will einfach eine normale, natürliche Geburt und eine Beziehung zu ihrem Baby aufbauen, ohne in Kürze gestriegelt und geföhnt zu werden nur für Bilder.“

Herzogin Meghan: Hypnose bei der Geburt

Und: Der Lindo Wing des Londoner „St. Mary’s“-Krankenhauses kommt auch nicht infrage – obwohl dort auch (36) und geboren wurden. Vermutet wird, dass sich das Paar für das „Frimley Park“-Krankenhaus in Surrey entscheiden wird – nur 25 Kilometer von ihrem neuen Heim „Frogmore Cottage“ in Windsor entfernt.

Auch muss Meghan fest die Zähne zusammenbeißen, wenn sie tatsächlich durchzieht, was sie sich vorgenommen hat: Keine PDA, um den Geburtsschmerz zu betäuben. Stattdessen setzt sie auf Geburtshypnose, rhythmischen Gesang und spezielle Atemtechniken, die sie beim Yoga erlernt hat. In dem Londoner Geschäft „ilapothecary“ hat sich Meghan übrigens mit Pflegeprodukten und Ölen auf Naturbasis eingedeckt, die sie vor, während und nach der Geburt benutzen will. Das klingt doch gut!