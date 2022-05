Prinz Harry & Herzogin Meghan: Familien-Fiasko! Ihr großer Plan geht nicht auf

Lang hieß es, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry dem Thronjubiläum von Oma Elizabeth fern bleiben werden. Doch nun die überraschenden Neuigkeiten: Das royale Aussteiger-Pärchen kommt doch!

Jedoch werden Harry und Meghan nicht wirklich mit offenen Armen empfangen. Denn: Die Ex-Royals dürfen am Tag der Feierlichkeiten nicht mit auf den Balkon! Die Queen lässt sich am 2. Juni lediglich von royalen Familien-Mitgliedern begleiten, die auch "offizielle öffentliche Aufgaben" übernehmen, wie der Palast verkündete. Eine ganz schön krasse Klatsche, die Elizabeth II. da verteilt. Doch nicht ohne Grund, denn die Königin von Britannien wurde in der Vergangenheit einfach zu oft durch das Verhalten ihres Enkels und dessen Ehefrau verletzt.

Immerhin gibt es für Queen Elizabeth II. einen Lichtblick, denn es wird die erste Gelegenheit sein, bei der die Monarchin ihr zweites Urenkelkind Lilibet kennenlernen wird. Vielleicht auch der Grund, weshalb der Besuch und das Verhalten von Harry und Meghan überhaupt geduldet wird.

Doch das Ehepaar hat sich den Aufenthalt am britischen Hof sicherlich anders vorgestellt...