Prinz Harry & Herzogin Meghan: Geheime Videos sorgen für Aufsehen!

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Meghan und Harry mit dem Streaming-Dienst "Netflix" einen Millionen-Deal an Land gezogen haben. Wie es heißt, wollen die beiden in einer Dokumentation ihr Leben vor dem Austritt aus dem Königshaus mit der Öffentlichkeit teilen. Für die Royals definitiv ein Grund zur Besorgnis! So soll Harry der Produktion ein paar pikante Videos von der königlichen Familie zur Verfügung stellen, die er heimlich aufgenommen haben soll...