Prinz Harry & Herzogin Meghan: Heftige Vorwürfe! Jetzt bricht alles über ihnen zusammen

Heftige Kritik an Meghan und Harry

Harry und Meghan werden scharf dafür kritisiert, dass sie mit dem Privatjet geflogen sind. Und das nur wenige Stunden, nachdem sie bei einem Event auf der Bühne gestanden hatten, bei dem es um den Klimaschutz ging! Es ist nicht das erste Mal, dass sie für ihre Doppelmoral kritisiert werden...

"Ich halte das für Heuchelei. Ich bin sicher, es gab viele Linienflüge", feuert die britische Autorin Penny Junor gegenüber "The Sun". "Ich verstehe nicht, warum sie sich so verhalten, als wären sie Superstars. Sein Vater ist dafür bekannt, Linienflüge zu nehmen. Sein Bruder nimmt Linienflüge. Dies trübt das Wasser ihrer Klimabotschaft völlig. Sie schießen sich selbst in den Fuß, indem sie Privatflüge nehmen." Auweia...

