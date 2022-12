Prinz Harry & Herzogin Meghan: Heftiger Schlag! Ihre Doku hat alles zerstört

Heftige Kritik an Meghan und Harry

"So widerlich, dass ich fast mein Frühstück hochgebracht hätte", feuert die "Guardian"-Journalistin Lucy Mangan. "Es wird ein wenig Zeit damit verbracht, Harrys Freunde zu interviewen, und viel mehr Zeit mit Meghans, die ihr Schauspiel, ihr Einfühlungsvermögen und ihren Aktivismus überschwänglich loben. 'Sie hat sich von ihrer Arbeit ernährt', sagt einer, was einen Moment dauerte, bis ich es verstand, und dann einen weiteren Moment, um mein ansteigendes Frühstück zu unterdrücken." Autsch!

Die großen Neuigkeiten, auf die alle gewartet haben, scheint es in der Doku nicht zu geben. "Aber am Ende – was bleibt uns? Genau die Geschichte, die wir schon lange kannten, erzählt so, wie wir sie von den Leuten, die sie erzählen, erwarten würden", poltert Mangan. "Wer sich nicht dafür interessiert, wird nicht zuschauen. Diejenigen, die sich dafür interessieren – also voyeuristisch in diese reale Seifenoper eintauchen wollen, werden immer noch alles hineininterpretieren, was sie wollen, und zweifellos alle ihre bisher vorgefertigten Meinungen bestätigt sehen."

Was für ein bitteres Fazit...