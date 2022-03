Prinz Harry & Herzogin Meghan: Horror-Enthüllung! Sie treiben alle in den Wahnsinn

Sind sie die Chefs aus der Hölle?

So heißt es unter anderem: "Meghan managt alles bis ins kleinste Detail durch. Selbst die Becher in den Küchenschränken müssen in bestimmten Abständen aufgereiht und der Farbe nach sortiert werden. Wenn etwas aus der Reihe tanzt, pfeift sie dich an!" Für den kleinsten Fehler gibt’s Stress, so der Mitarbeiter: "Schon wenn du vergisst, die Kappe wieder auf den Stift zu tun, wirst du zurechtgewiesen."

Und es kommt noch schlimmer, wie eine ehemalige Hausangestellte berichtet: So würde Meghan das Personal gern mit kniffligen Fragen zur Allgemeinbildung schikanieren – inklusive peinlicher Demütigung vor versammelter Mannschaft bei falschen Antworten … "Die beiden sind die schlimmsten Arbeitgeber der Welt", heißt es. Oh no! Sogar der nette Harry sorgt für Ärger, führt sich auf wie ein kleiner König: "Er lässt angebissene Sandwiches und schmutziges Geschirr einfach stehen", heißt es weiter. Mit einem freundlichen Hinweis wäre dieses Problem sicher schnell gelöst, doch auch das ist tabu: Für das Promi-Paar gilt Ansprechverbot und sogar die Vermeidung von Blickkontakt …

Meghans Kontrollzwang geht zu weit! Sie weist Harry sogar Taschengeld zu: