Prinz Harry und Herzogin Meghan: Hurra, das Baby! Ganz England jubelt

Es kann jeden Tag so weit sein: Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) bekommen ihr erstes Kind. Und ganz England jubelt: Hurra, das Baby!

Die Klinik-Tasche mit den wichtigsten Utensilien und Kleidern ist gepackt, die Ärzte sind in ständiger Bereitschaft – und fiebern, wie das ganze englische Volk, der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen. Machen sich schon normale werdende Eltern Tausende Gedanken um den großen Tag, so ist das bei den natürlich noch viel aufwendiger und generalstabsmäßig geplant.

Ein Zimmer im noblen Privatpatienten-Bereich „Lindo Wing“ im St.-Mary’s-Krankenhaus ist schon für Meghan reserviert. Die frühere Schauspielerin hat sich nun nämlich doch gegen eine Hausgeburt entschieden. „Mit ihren 37 Jahren gilt die Herzogin als risikoschwanger. Daher will sie auf Nummer sicher gehen“, verrät ein Palast-Angestellter laut "das neue". Und: „Die Chauffeure des royalen Fahrdienstes wurden angewiesen, dass ab sofort rund um die Uhr ein Fahrer bereitstehen muss.“

Das royale Baby könnte jeden Tag kommen

Eigentlich hatten Meghan und Harry ja gedacht, das Baby käme erst Ende April. Doch in den letzten Tagen glaubten sie mehrmals, die Wehen setzten ein. Einmal, so berichtet ein Palast-Mitarbeiter, kam sogar der Notarzt. Zum Glück falscher Alarm!

Wenn das Baby nun tatsächlich kommt (was es wird, wissen Meghan und Harry nicht), erfährt es traditionell zuerst die Queen (92). Danach wird die Geburt vor dem Buckingham-Palast verkündet. Für Meghan beginnt dann die schönste Zeit ihres Lebens. Als junge Mutter will sie sechs Monate keine Termine wahrnehmen und mit Harry ihr Baby-Glück in Frogmore Cottage bei Schloss Windsor genießen, wo sie im Mai einziehen.