Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ihr falsches Spiel ist aufgeflogen!

Seit ihrem Austritt aus dem Königshaus haben Harry und Meghan komplett neue Wege eingeschlagen. So haben sie nicht nur eine Reihe von Zusammenarbeiten mit Kate und William beendet, auch ihre königlichen Titel haben die beiden mittlerweile abgelegt. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, wollen Harry und Meghan demnächst mit ihrer Organisation "Archewell" starten und ihre eigenen Projekte realisieren. Um so verwunderlicher somit die Tatsache, dass sie via Instagram immer noch als "Sussex Royal" vertreten sind. Doch wie nun enthüllt wurde, soll dahinter eine clevere PR-Strategie stecken...