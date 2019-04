Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jaa, Baby-Jubel!

Reddit this

Gegen Mutterinstinkte und tiefgehende Gefühle ist eben kein Kraut gewachsen. Zum Glück! Den genau dieses Hormon-Chaos sorgt nun auch dafür, dass (37), Tante Kate (37) und Großmutter Camilla (71) an einem Strang ziehen. Vergessen sind die Streitigkeiten um Macht und Krone. Vergessen ist der Neid und das Gerangel auf der Beliebtheits-Skala beim Volk. Was zählt, ist nun nur der Nachwuchs!

Das Royal Baby versöhnt die Familie

So schafft es Baby Sussex, dass die royalen Damen über die Osterfeiertage ganz dicht zusammenrückten. Auch Papa Harry (34) und seinen Bruder William freut’s (36). Immerhin waren die jungen Prinzen meist die Leidtragenden und die, die zwischen den Stühlen saßen. Frisch gestärkt und voller Liebe kann sich die britische Familie so nun auch dem Rest der Welt stellen. Und wer weiß: Vielleicht nähert sich Meghan nun auch Papa Thomas (74) endlich wieder an?

Es wäre ihr zu wünschen, hatte der lang währende Streit doch sehr an ihren Nerven gezehrt. Das kann sich die Herzogin künftig nun nicht mehr erlauben. Sie braucht einen klaren Kopf. Für ihre Beziehung, für England, vor allem aber, für ihr Baby: Baby Sussex!