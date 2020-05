Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jaa, das zweite Baby! Im Oktober ist es soweit!

Reddit this

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich immer ein zweites Baby gewünscht. Nun scheint ihr Traum in Erfüllung zu gehen...

Als (35) im Juli 2019 gefragt wurde, wie viele Kinder er sich wünsche, wurde er nachdenklich. Denn es ging im Gespräch gerade um das Thema Klimaschutz und wie man die Welt den Kindern hinterlässt. „Nicht zu viele“, antwortete Harry damals. Aber zwei Kinder hätte er schon gern, zwei Kinder wären ein Traum. Und jetzt, ein Dreivierteljahr später, scheint sich sein größter Wunsch zu erfüllen. Damit hat jetzt niemand gerechnet! Wie man laut "Neue Post" aus Hofkreisen hört, erwartet (38) ihr zweites Baby.

Queen Elizabeth II. dürfte sich über die Nachricht besonders freuen. Sein Rückzug von der Königsfamilie und sein Umzug nach Nordamerika hatten sie ja zuerst geradezu schockiert und sehr mitgenommen. Umso schöner für sie, zu hören, wie glücklich Harry jetzt ist. Und mit ihm seine Meghan.

Das Royal Baby soll im Oktober kommen

Nun kann man auch in einem Interview, das der Prinz kürzlich der Wohltätigkeitsorganisation WellChild gab, regelrecht zwischen den Zeilen lesen. Er schwärmte, wie sehr er gerade die Zeit mit der Familie genießt: „Es gibt so viel Positives, was gleichzeitig passiert!“ Stimmt!

Das Baby stellt das Leben das Paares gehörig auf den Kopf. Dabei waren die letzten Monate sowieso schon turbulent. Erst zogen Meghan und Harry nach Kanada und jetzt nach Los Angeles. Aber ihre 18-Millionen-Euro-Luxusvilla ist nur gemietet – für knapp 14 000 Dollar (ca. 12 900 Euro) pro Nacht. Jetzt lassen sie über Makler ihr eigenes Traumhaus suchen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auszeit aus einem traurigen Grund

Ein Familienparadies mit Swimmingpool, Fitnessstudio und genügend Platz für die Kinder. Hier sollen Archie und sein Geschwisterchen ganz unbeschwert aufwachsen. Ob Mädchen oder Junge – das ist noch nicht bekannt, ist aber in den Wettbüros schon ein Riesenthema.

Offiziell ist zwar noch nichts bestätigt, aber das Baby soll im Oktober zur Welt kommen. Bis dahin, so Meghans Wunsch, will sie den Umzug hinter sich haben und sich erst mal ganz der Familie widmen. Alle neuen Filmpläne werden auf Eis gelegt.

Und Archie findet einen Spielkameraden sicher super. Er selbst als großer Bruder – das ist wirklich etwas Tolles!