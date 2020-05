Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jaa, das zweite Glück ist perfekt!

Neues Leben – neue Liebesschwüre! Kaum sind (38) und ihr Traumprinz Harry (35) in Los Angeles sesshaft geworden, sollen in der neuen Wahlheimat auch gleich die Hochzeitsglocken läuten. Zum zweiten Mal. „Die Erneuerung ihrer Gelübde soll ihren Neustart in ein völlig anderes Leben symbolisieren“, verrät eine enge Vertraute gegenüber der britischen „Heat“. „Sie wollen es diesmal ganz intim und privat halten. Am liebsten barfuß am Strand mit Blick auf das Meer.“

Nachdem sich das Paar im Mai 2018 in einer pompösen Zeremonie in der St. George’s Chapel in Windsor Castle vor einem Millionen-Publikum das Jawort gab, soll für royales Tamtam und königliche Etikette diesmal kein Platz sein. „Bis auf Meghans Mama Doria werden keine Familienmitglieder eingeladen“, so die Vertraute weiter. „Es wird einen kleinen, aber sehr feinen Empfang mit erlesenen Weinen in einer Privatvilla geben. Und nur die engsten Freunde werden erwartet.“

Hochzeit mit Hollywood-Gästen

Dazu zählt Meghan auch ein paar namhafte VIPs, allen voran Sängerin Beyoncé (38) samt Ehemann (50), George (58) und (42) und natürlich Talkmasterin Oprah (66). „Eine -Gästeliste darf einfach nicht fehlen“, plaudert Meghans Freundin weiter aus dem Nähkästchen. „Schließlich wohnen sie jetzt in Los Angeles, und die Welt der gehört zu ihrem neuen Leben dazu.“

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Drama in der Luxus-Villa!

Ein Leben, das künftig offenbar ganz klar ohne Harrys Familie stattfinden wird. „Es wird die sicher nicht erfreuen, dass sie nicht zu den Feierlichkeiten kommen dürfen“, so die Quelle. „Aber dieser Schritt ist sehr wichtig für Harry und Meghan. Sie wollen sich ganz klar positionieren und zeigen, dass es ihnen ernst ist mit dem Neustart. Sie wollen ihrer kleinen Familie die Chance geben, in den USA frei und glücklich zu sein!“