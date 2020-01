Prinz Harry und Herzogin Meghan: JAA, doppeltes Baby-Glück!

Reddit this

Sagen wir mal so: In Großbritannien ist es schon seit Wochen beschlossene Sache, dass wieder schwanger sein soll. Sie muss es einfach sein. Warum sonst hat sie sich für eine längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen oder trug ihre Umstandsmode auf? Nicht zu vergessen die wiederholt verräterische Haltung mit der Hand auf dem leicht rundlichen Bauch…

Doppeltes Baby-Glück für Meghan und Harry

Laut Berechnungen britischer Buchmacher soll das Kind im April 2020 zur Welt kommen. Somit wären Meghans Baby und Brüderchen Archie (7 Monate) nicht mal ein Jahr auseinander. Für Geschwister, die in einem zeitlich so kurzem Abstand geboren werden und nur neun bis zwölf Monate Altersunterschied haben, gibt es sogar eine Bezeichnung: „Irische Zwillinge“ werden sie genannt. Die Herzogin und Ehemann Harry könnten sich also über doppeltes Babyglück freuen.

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Enthüllt! So verbrachten sie die Weihnachtstage wirklich

Und das ganze Land gleich mit. Seit dem Sex-Skandal um Prinz Andrew (59) kann die Königsfamilie dringend gute Nachrichten gebrauchen. Noch im sagte , dass sie sich weiteren Nachwuchs wünschen. „Höchstens zwei Kinder“ würden er und Meghan haben wollen. Das passt ja!

