Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt brechen sie das letzte Tabu

In der von ihm mitproduzierten Doku-Reihe "The Me You Can’t See" geht es um Depressionen, Ängste, Psychosen und Zwänge. Das Konzept: Prominente Gäste wie Lady Gaga (35) geben Einblicke in ihr Seelenleben – und auch Harry selbst breitet seine psychischen Probleme erneut vor einem Millionenpublikum aus, lässt sich sogar bei einer Therapiesitzung filmen. Und im Gespräch mit seiner neuen Geschäfts-Busenfreundin Oprah Winfrey, die ebenfalls an der fünfteiligen Serie auf Apple TV+ beteiligt ist, läuft der Jammer-Prinz zu Hochform auf: "Ich war bereit zu trinken", gesteht er theatralisch. "Ich war bereit, Drogen zu nehmen". Er erzählt von Angstzuständen und Panikattacken und erinnert sich an die Beerdigung seiner Mutter: "Es war, als hätte ich meinen Körper verlassen."