Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jetzt brechen sie erneut mit der Tradition!

"Weihnachten ist Meghans Lieblingsfest und sie kann es kaum erwarten, in festliche Stimmung zu kommen. Sie und Harry wollen einen riesigen Weihnachtsbaum für das neue Haus kaufen und ihn als Familie gemeinsam schmücken", heißt es durch die Quelle gegenüber "Closer Weekly". Ebenfalls ergänzt der Insider: "Die Sussexes wollen ihre Geschenke am Weihnachtsmorgen als Familie öffnen." Autsch! Was für ein bitterer Bruch mit der königlichen Tradition, dass die Bescherung an Heiligabend stattfindet. Ob Harry seine royale Familie an den Festtagen wohl vermissen wird?