Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jetzt gehen sie nach Hollywood!

Wie nun durchs "People"-Magazin berichtet wird, sollen Meghan und Harry am kommenden Samstag bei den "NAACP Image Awards" in Hollywood zu Gast sein und den sogenannten Präsidenten-Award für ihre Gemeinnützigearbeit entgegen nehmen. Herzogin Meghan und Prinz Harry lassen zu dem besonderen Anlass verkünden: "Es ist eine wahre Ehre, von Präsident Derrick Johnson und der NAACP anerkannt zu werden. Deren Bemühungen, Rassengerechtigkeit und Bürgerrechte voranzutreiben, sind heute genauso wichtig wie vor fast 115 Jahren." Ob Harry und Meghan in der nächsten Zeit wohl noch mehr öffentliche Auftritte wahrnehmen werden? Wir können gespannt sein...