Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt ist die Trennung offiziell

Nach dem Tod von Prinz Philip schien es so, als ob sich Harry mit der königlichen Familie endlich wieder annähern würde. So reiste er nicht nur zu der Beerdigung seines Großvaters ins Königreich, sondern blieb auch nach der Beisetzung einige Tage in seiner alten Heimat, um für seine Großmutter da zu sein. Doch die Hoffnungen auf eine Versöhnung gingen nach Harrys jüngsten Interview wieder in Schall und Rauch auf! So offenbart der Sohn von Prinz Charles, dass er nie wieder in den Kreis seiner Familie zurückkehren will...