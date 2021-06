Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt kann ihnen keiner mehr helfen

Ärger für Meghan und Harry

Wie ein Insider nun gegenüber "Heat" verrät, sorgt Meghan sich um ihren Status als Herzogin von Sussex. "Sie hat Harry gesagt, dass sie ihre Attacken mäßigen müssen", erklärt die Quelle. "Sie fürchtet, dass ihnen der Titel aberkannt wird – das wäre ein PR-Desaster."

Offenbar sollen dahinter keine sentimentalen Gründe stecken, sondern die Tatsache, dass sie sich mit dem Namen eine wertvolle Marke aufgebaut haben. Mit ihrem Titel konnten sie bereits lukrative Deals an Land ziehen. Genau das soll in Zukunft aber nicht mehr passieren! Um der Sache ein Ende zu bereiten, hat die Skandal-Autorin Lady Colin Campbell eine Petition gestartet, in der sie Harrys freiwilligen Verzicht auf den Titel fordert. Besonders bitter für den Royal und seine Liebste: Über 50 000 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben! Jetzt könnten sie alles verlieren...