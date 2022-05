Prinz Harry und Herzogin Meghan: Jetzt platzt die Seifenblase! Ihr neues Leben liegt in Trümmern

Weit entfernt vom „bösen“ England und dennoch mit dem Royalstatus viel Geld verdienen. Das haben sich wohl Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 gedacht.

Kaum waren die royalen Fesseln gelöst, starteten sie ein Projekt nach dem anderen. Blöd nur, dass keines von denen so richtig fruchten will. Unter dem Autorennamen „Herzogin von Sussex“ veröffentlichte Meghan vergangenes Jahr das Kinderbuch „Unsere Bank“ über eine Vater-Sohn-Beziehung, die an Harry und Söhnchen Archie angelehnt sein soll. Nur leider schien sich niemand dafür zu interessieren, das Buch schaffte es nicht in die Bestsellerlisten, lag wie Blei in den Regalen der Händler. Ein bitterer Schlag für das erste Solo-Projekt der ehemaligen Schauspielerin.