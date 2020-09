Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt wird alles nur noch schlimmer!

Eigentlich war der Plan perfekt. Nach ihrem royalen Rücktritt packten Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Koffer und suchten sich eine neue Bleibe - weit entfernt von der britischen Klatsch-Presse. In ihrer riesigen Villa haben sie alles, was das Herz begehrt und können ihren Sohn Archie in Ruhe aufwachsen sehen. Doch leider ziehen erneut dunkle Wolken über ihrem Glück auf...