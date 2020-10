Prinz Harry und Herzogin Meghan: Juhuu, ein Mädchen für das Paar!

Wie nun von Camilla Thurlow, einer Ex-Flamme von Prinz Harry, via Instagram verkündet wurde, hat sie eine kleine süße Tochter zur Welt gebracht. So verkündet sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie ihre kleine Prinzessin zeigt: "Nell Sophia Jewitt, 4:32 Uhr, 27. Oktober, 6lb 5oz. Es gibt vielleicht tausend neue Fotos auf meiner Kamera, aber keines von ihnen könnte jemals der Art und Weise gerecht werden, wie du unser Leben beleuchtest." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten, die auch Meghan und Harry ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden! Schließlich sind die beiden dafür bekannt, dass Babys ihr Herz höher schlagen lassen. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs für das Paar aus?