Prinz Harry & Herzogin Meghan: Mieser Korb für Opa Prinz Charles

Ob diese Worte Prinz Harry zu denken geben? Immerhin enthält er seinen Kindern so auch ihrem Opa vor. Doch er und Meghan haben wohl auch einen triftigen Grund, warum sie nicht nach England kommen können - es geht nämlich um ihre Sicherheit! Als Nicht-Royals steht ihnen nicht mehr der Schutz der Met Police zu, weswegen sie sich in Harrys Heimat einfach nicht mehr sicher fühlen. Trotzdem gäbe es bestimmt Möglichkeiten mal wieder zusammenzukommen, denn wo ein Wille ist ist auch ein Weg. Der Wille scheint bei Harry und Meghan aber so wie es aussieht nicht groß genug zu sein, um Prinz Charles diesen Gefallen - seine Enkelkinder zu sehen - zu tun.

