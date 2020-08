Prinz Harry & Herzogin Meghan: Nur noch Hass! Jetzt kommt alles raus!

Eigentlich hätte alles so schön werden können! Nachdem Harry und Meghan dem britischen Königshaus den Rücken zukehrten, wollten die beiden in Los Angeles einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Doch wie es schien, war Harry in seiner neuen Heimat nie wirklich glücklich! So soll der Prinz sich verdammt einsam gefühlt haben und soll seine alte Heimat enorm vermisst haben. Diese Tatsachen sollen auch dafür verantwortlich gewesen sein, warum Harry und Meghan Los Angeles wieder verlassen haben...