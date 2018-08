Prinz Harry und Herzogin Meghan: Peinliche Enthüllung!

Reddit this

Oh je, es wir nicht ruhig um Herzogin Meghan und ! Schon vor er Hochzeit musste sich die ehemalige "Suits"-Darstellerin immer wieder einer Vielzahl von Negativ-Schlagzeilen ihrer Familie stellen. Vor allem ihr Vater -Thomas Markle- spielte dabei stets die Hauptrolle, in dem er durch Interwies seine Tochter in eine Reihe von unangenehmen Situationen brachte! Nun der nächste Schock...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ihr Baby-Glück ist bedroht!

Herzogin Meghan: Ihr Vater ruiniert ihren Ruf!

Obwohl der Vater von Herzogin Meghan erst vor einigen Tagen äußerte, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte, wendete sich nun seine Tochter Samantha –sie stichelt ebenfalls fleißig gegen Meghan- zu Wort und verkündet eine Neuigkeit, die für die Herzogin und Prinz Harry einen weiteren Tiefschlag bedeutet. Wie Samantha nämlich nun veröffentlichte, will sich ihr Vater nun mit einem Projekt selbstständig machen, bei dem ihm die Prominenz seiner Tochter Meghan zu Gunsten kommen könnte...

Herzogin Meghan: Ihr Vater nutzt sie aus

Wie Meghans Halbschwester Samantha auf Twitter verkündet, freut sie sich auf "die neue Modeline für Männer von meinem Vater!" Ein wahrer Schock für Herzogin Meghan und Prinz Harry! Das Meghans Vater bei diesem Projekt den Ruf seiner Tochter dafür ausnutzt, um von ihrer Bekanntheit zu profitieren, ist selbstredend. Was Meghan und Harry über diese peinliche Enthüllung denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die beiden dazu noch kein Statement ab!