Prinz Harry & Herzogin Meghan: Peinlicher Flop! Sie haben alle enttäuscht

Hilfe für Harry und Meghan

Medienberichten zufolge soll der Dienst derzeit nach einem Senior-Producer suchen, der Harry und Meghan unter die Arme greift. Außerdem soll ein ganzes Team angeheuert werden, damit endlich neue Podcast-Folgen entstehen. "Wir stellen derzeit ein Team zusammen, das eine neue Show mit Archewell aufbauen und launchen wird, in der Stimmen hochkarätiger Frauen im Fokus stehen", zitiert "The Sun" aus einer Stellenanzeige einer Produktionsfirma von Spotify. Die Person, nach der sie suchen, sollte "Erfahrung in der Arbeit mit hochkarätigen Talenten und Interesse an der Schnittstelle von sozialem Aktivismus und Pop-Kultur" haben.

Eigentlich hatten Meg und ihr Liebster um Juli 2021 die Podcast-Produzentin Rebecca Sananes angeheuert, um weitere Inhalte zu produzieren. Doch das scheint nicht funktioniert zu haben...

