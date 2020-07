Prinz Harry & Herzogin Meghan: Pikante Sex-Beichte!

Eigentlich hätte nach dem "Megxit" für Harry und Meghan alles so schön werden können. Doch obwohl die beiden mittlerweile in Los Angeles leben, müssen sie nach wie vor eine Klatsche nach der anderen verkraften. So erschien vor einigen Tagen das Enthüllungsbuch "Meghan and Harry: The Real Story", in dem nun der Spitzname von Harry genannt wird, den ihm die Palastangestellten hinter seinem Rücken gaben...