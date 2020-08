Prinz Harry und Herzogin Meghan: Radikaler Schlussstrich wegen eines anderen Mannes!

"Es hat ihn sehr verletzt, dass ein jemand, der ihm so nah stand, seinem Urteilsvermögen nicht traute", heißt es in "Finding Freedom" über das damalige Verhältnis zwischen Harry und "Skippy". Doch mittlerweile sollen sich die Wogen zwischen den einstigen Freunden wieder ein wenig geglättet haben, sodass sich Harry und Tom wieder etwas annähern konnten. Bleibt somit nur abzuwarten, wie sich ihre Freundschaft in der nächsten Zeit weiterentwickelt...