Prinz Harry & Herzogin Meghan: Rückkehr nach England! Ihnen bleibt keine Wahl

Meghan gehen die Ausreden aus

Lange werden Meghan und Harry sich nicht mehr rausreden können. Seit sie ihre royalen Pflichten abgelegt und England den Rücken gekehrt haben, waren sie nicht mehr gemeinsam dort. Kein Wunder: Die Ex-Schauspielerin hat ihre Zeit im Palast nicht gerade positiv in Erinnerung und dürfte nach ihrem Oprah-Interview auch unsicher sein, ob sie dort überhaupt noch willkommen ist.

In den letzten Monaten hatte das Paar trotzdem einen guten Grund, nicht gemeinsam nach England zu reisen: Die Corona-Pandemie ist immer noch da und es wird in vielen Ländern davon abgeraten, unnötige Reisen anzutreten. Mittlerweile haben die USA allerdings beschlossen, den Reisebann noch in diesem Jahr zu lockern. Somit könnte Meghan unbeschwert nach England und wieder zurück nach Kalifornien reisen.

"Ich denke, es ist für den Familienzusammenhalt unerlässlich, dass die ganze Familie vorbeikommt, denn, um es ganz klar zu sagen, die Königin wird älter und diese [Tage] werden nicht allzu oft wiederkommen", erklärt der royale Autor Adam Helliker gegenüber "Sun". "Ich denke, Harry wird sich besonders schuldig fühlen, wenn sie die Urenkel, von denen sie nicht viel gesehen hat, nicht sieht – oder die Urenkelin, die sie überhaupt nicht gesehen hat." Seiner Meinung nach sollten Harry und Meghan noch in diesem Jahr eine Reise nach England planen. Bleibt abzuwarten, ob es wirklich so kommen wird...