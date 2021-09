Prinz Harry & Herzogin Meghan: Rückkehr nach London! Kann die Queen ihnen verzeihen?

Palastmitarbeiter sind skeptisch

Wie das britische News-Portal "The Sun" berichtet, haben Meghan und Harry vor, die Queen zu besuchen, damit sie die kleine Lilibet kennenlernen kann. Das kommt allerdings nicht bei allen gut an! "Harry und Meghan haben dieses Angebot gemacht, aber viele Leute sind schockiert über die Dreistigkeit. Sie wollen die Queen vielleicht wirklich sehen, aber es ist haarsträubend, wenn man bedenkt, was sie dieses Jahr ihretwegen durchgemacht hat", zitiert das Blatt einen royalen Insider.

Hinter verschlossenen Türen soll außerdem darüber diskutiert werden, ob Meghan und Harry in diesem Jahr erneut eine Einladung zur Weihnachtsfeier der Queen erhalten sollen, nachdem sie im letzten Jahr dankend abgelehnt haben. "Die Königin liebt Harry immer noch sehr und würde Lilibet und ihren Bruder Archie gerne sehen", berichtet der Insider weiter. Doch die Lage zwischen der 95-Jährigen und Meghan soll immer noch ziemlich angespannt sein. Vielleicht ist diese Reise aber die perfekte Gelegenheit, sich endlich auszusprechen und alle Missverständnisse aus der Welt zu schaffen...

