Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidung! Es herrscht nur noch Hass!

Wie nun ein Insider gegenüber "Sun" berichtet, sollen Meghan und Harry in ihrer neuen Heimat ständig aneinander geraten. So erklärt er: "Die beiden streiten ständig miteinander." Er fügt hinzu: "Meghan merkt einfach nicht, wie unglücklich Harry in den USA ist." Dabei soll es Harry sogar so schlecht gehen, dass er wohl nach Großbritannien zurückkehren will: "Den Mitarbeitern in Windsor wurde gesagt, sie sollen sich auf die Möglichkeit vorbereiten, dass Harry zurückkommen könnte." Von Meghan soll dabei nicht die Rede gewesen sein. Doch würde ihre Ehe diese Hürde meistern, wenn Harry alleine in seine alte Heimat zurückkehrt?