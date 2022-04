Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidungskrieg! Jetzt geht es um die Kinder

Meghan wird sich auch Lügen einfallen lassen

War die Harmonie des Paares bei den "Invictus Games" in den Niederlanden nur gespielt? Alle Anzeichen deuteten auf eine Versöhnung mit dem britischen Königshaus hin. "Im Gegenteil!", beurteilt Royal-Expertin Angela Levin die Situation. "Meghan hatte einzig geschäftliche Interessen an der Europareise. Sie und Harry mussten ihre Netflix-Dokumentation fertigstellen. Schließlich kassieren sie dafür mehrere Millionen Dollar." Auch das 15-minütige Treffen mit Queen Elizabeth auf Schloss Windsor soll nicht der Versöhnung mit der Familie gedient haben. "Es kurbelt bloß die Werbung für das Enthüllungsbuch der Sussexes an."

Aber kann Meghan Harry die Kinder wirklich wegnehmen? Eigentlich ist es in Königshäusern üblich, dass das durch einen Ehevertrag geregelt ist – und die Kinder im Falle einer Scheidung normalerweise am Hof bleiben. Aber: Harry lebt in den USA, er ist Brite, seine Frau Meghan Amerikanerin, genau wie Tochter Lilibet. Eine Sonderstellung hat er durch seinen Austritt aus dem Königshaus nicht mehr. Und wer Meghan kennt, ahnt schon, dass sie das alleinige Sorgerecht für die Kinder mit allen Mitteln erkämpfen würde – auch mit eiskalten Lügen!

Freunde des Paares sind alarmiert. Sie haben Angst um Harry, der längst im Gästehaus wohnt und angeblich nächtelang weint. Meghan, nimm ihm nicht noch die Kinder!

