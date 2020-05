Prinz Harry und Herzogin Meghan: Sensations-Nachricht! Im Herbst ist es soweit

Die -Rolle in der Serie „Suits“ liegt schon ein paar Jährchen zurück – aber dennoch glaubte (38), dass sie zu den A- in gehört und die renommiertesten Regisseure nur auf sie gewartet hätten. Pech gehabt! Seit der Abkehr vom britischen Königshaus Anfang des Jahres durfte sie lediglich einem Dokumentarfilm von Disney ihre Stimme einhauchen. Andere Angebote waren bisher unter ihrer Würde, weil sie sie nicht anspruchsvoll genug für eine Herzogin befand.

Die Sprech-Rolle in „Elephant“ bezahlt aber längst weder ihr neues Luxus-Anwesen in Los Angeles (13.000 Euro Miete proTag!), noch die Security-Kosten, die Meghan und (35) nun selbst bestreiten müssen. Und da sie mit ihrer Flucht nicht nur ihre Titel „Königliche Hoheit“, sondern auch ihr gewinnträchtiges Label „Sussex Royal“ aufgeben mussten, scheint die Kasse gerade wohl leer zu sein.

Kehren Harry und Meghan im Herbst nach England zurück?

Prinz Harry hat bisher noch nicht einmal eine Green Card zur Arbeitserlaubnis in den USA beantragt! (71) soll seinen Jüngsten privat unterstützen – vorübergehend. Denn nicht nur Meghan ist an ihren überzogenen Erwartungen gescheitert.

Angeblich fühlt sich auch Harry nicht wirklich wohl in der Geburtsstadt seiner Frau. Die oberflächlichen HollywoodFreunde von Meghan, zudem das ungewohnte Klima Kaliforniens – all das gefällt ihm nicht. Die Sehnsucht nach seiner Familie scheint von Tag zu Tag größer zu werden. Genau wie der Wunsch, dass Söhnchen Archienun doch im kühlen England im Schoß der Familie aufwachsen soll. Angeblich hat das Herzogpaar jetzt in den Cotswolds in England ein drei Millionen Pfund teures Grundstück gekauft. Neben dem Anwesen von Ex-Fußballstar und Harry-Kumpel (44). Spätestens im Herbst sollen sie dort ihre Rückkehr feiern!