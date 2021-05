Prinz Harry & Herzogin Meghan: Sie hat alles zerstört!

Und ausgerechnet jetzt, in dieser angespannten Familiensituation, legt Meghan ein Buch in die Läden, in dem sie vorschreibt, wie sich Väter gegenüber ihren Söhnen verhalten sollten. Ein Affront, der nicht zu überhören ist. Und der Prinz Charles bereits auf seine ganz eigene royale Art reagieren ließ: Zum Geburtstag seines Enkelsohns Archie am 6. Mai veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der Royal Family ein Bild von der Taufe des Jungen, der von seinen Eltern in den Armen gehalten wird. Charles ließ es sich nicht nehmen, ein eigenes Bild ins Netz zu stellen – darauf zu sehen sind er, sein Sohn und sein Enkel, aber nicht dessen Mutter Meghan. Nichtbeachtung pur!