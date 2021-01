Prinz Harry & Herzogin Meghan: Sie sprechen offen über ihre Rückkehr

Die Rückkehr ist schon geplant

"Wir sind vor ein paar Wochen morgens aufgewacht und haben gehört, dass eine Zeitung geschrieben hatte, wir würden Social Media verlassen. Das war uns neu", erklärt Harry im Interview mit "Fast Company". Auch eine Rückkehr sei schon geplant! "Wir werden Social Media wieder nutzen, wenn es sich richtig anfühlt!"

Besonders Meghan ist eigentlich kein großer Fan von sozialen Netzwerken. Im Rahmen der Veranstaltung "Fortune Most Powerful Women Next Gen" erklärte sie im vergangenen Jahr, sich zu ihrem eigenen Schutz zurückgezogen zu haben. "Ich habe die persönliche Entscheidung getroffen, keinen Account zu haben. Ich weiß also nicht, was da draußen ist, und in vielerlei Hinsicht ist das hilfreich für mich. Ich mache mir viele Sorgen um Menschen, die davon besessen sind", so die Ex-"Suits"-Darstellerin. Auf intime Einblicke aus ihrem Familienleben müssen die Fans also wohl auch nach ihrer Social-Media-Pause verzichten...